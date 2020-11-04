桃園老婦騎車衝進田 民眾、校護、消防接力急救 13:482020/11/04 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市劉邱姓73歲老婦4日早上騎車行經建德國小後門時衝進田裡，民眾發現時老婦已經失去呼吸、意識，所幸有恢復意識。（翻攝照片／賴佑維傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市一名73歲老婦4日早上騎車行經建德國小後門時衝進田裡，民眾發現時老婦已經失去呼吸、意識。桃園市消防局獲報，由護理師接手線上CPR，並由建國國小校護攜帶AED協助，消防員趕抵後，老婦恢復生命跡象，仍在醫院急救中。 據了解，老婦因不明原因騎車衝到田裡，一旁民眾發現，趕緊上前關心，發現老婦已經失去呼吸、意識，連忙撥打119。消防局護理師請民眾協助CPR，並同步通報建德國小校護，攜帶AED前往救援。消防隊員趕抵後協助CPR、AED，並協助老婦恢復生命跡象。 (中時 ) #桃園 #老婦 #騎車 #急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老翁騎單車擦撞機車倒地不治 騎士衰挨告 12:432020/11/03 社會 高雄彌陀民宅火警 消防人員緊急搶救受困民眾 07:312020/11/04 社會 北市最大待轉格 塞40機車超狂 04:102020/11/03 地方新聞 老婦騎腳踏車摔落排水溝溺死 屏東縣府判賠265萬多元確定 11:052020/11/03 社會 藏壽司桃園「土藏造型店」17日登場 3樣新品濃香上市 10:092020/11/04 生活 官兵變家僕4／工地如黑道廳堂！參謀長夫人怒喊「押上去！」 包商慘遭鎖喉逼上工 07:112020/11/04 社會 桃園大溪民宅火警 中風男燒死房間內 14:132020/11/03 社會 彌陀民宅火警 消防人員救出2受困民眾 09:082020/11/04 社會 人口攀升 桃市府斥資250萬建大園田心市民活動中心 17:532020/11/03 寶島 經國國中校門 年底打通分隔島供通行 19:292020/11/03 生活 社會熱門新聞 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 兒獲5000萬房產變臉 傷心老翁臨終前1招遺產給孝順女 - 社會 地主什麼都沒做6.6億土地變別人的 專家：1招可破解 - 社會 官兵變家僕1／後指部少將參謀長派下屬接送妻兒 士官兵淪長工 - 社會 婦突趴餐廳地板命危 2F走下神秘皮衣男即刻救援 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。