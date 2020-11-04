桃園市一名73歲老婦4日早上騎車行經建德國小後門時衝進田裡，民眾發現時老婦已經失去呼吸、意識。桃園市消防局獲報，由護理師接手線上CPR，並由建國國小校護攜帶AED協助，消防員趕抵後，老婦恢復生命跡象，仍在醫院急救中。

據了解，老婦因不明原因騎車衝到田裡，一旁民眾發現，趕緊上前關心，發現老婦已經失去呼吸、意識，連忙撥打119。消防局護理師請民眾協助CPR，並同步通報建德國小校護，攜帶AED前往救援。消防隊員趕抵後協助CPR、AED，並協助老婦恢復生命跡象。

(中時 )