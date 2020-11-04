還記得紅極一時的韓劇《順風婦產科》嗎？1998年開播後從南韓紅到台灣，捧紅許多新生代演員，像是宋慧喬、李泰蘭、金來沅、許英蘭等，還有三位童星美月、義燦、偉偉；多年過去了，飾演義燦的男星金成敏（김성민）長大成人，即將結婚進入家庭。

根據韓媒報導，今年29歲的金成敏宣布結婚的喜訊，對象是交往5年的圈外女友，他和未婚妻是大學學長妹關係，由於新冠肺炎肆虐，蜜月旅行會安排在國內，結婚典禮會在7日首爾某地舉辦。

金成敏在《順風婦產科》飾演戴著眼鏡、很會讀書的模範生義燦，看起來呆萌的模樣，在劇中鬧出不少笑話，也常捉弄美月；長大後他逐漸淡出螢光幕，只有接拍2000年《Commi Fairy》、2013年《馬鈴薯星2013QR3》和客串2018年《在你背上扣球》。

雖然他已經沒有常常有新作品，但只要有好的機會都會把握，沒有完全放掉演藝事業，現在他和未婚妻當起老闆，在驛三洞經營咖啡廳。

(中時新聞網)