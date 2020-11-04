桃園市致力發展智慧城市，去年獲頒國際智慧城市論壇（Intelligent Community Forum,ICF）所評選的智慧城市首獎，今年將2019年智慧城市首獎交接給2020年首獎愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）。

由國際智慧城市論壇舉辦的全球高峰會，該論壇宗旨為透過科技研究創造工作機會及促進經濟發展，每年受理全球城市申請智慧城市評選，經三階段評審選出年度智慧城市首獎（Intelligent Community of the Year）。評選項目包括寬頻、知識勞動力、創新、數位平等、行銷倡導及永續性等6大智慧城市指標。今年因受新型冠狀病毒（COVID-19）的影響，改採線上辦理並舉行年度智慧城市首獎頒獎。

ICF 共同創辦人Louis Zacharilla特別感謝總統蔡英文及桃園市長鄭文燦對智慧城市理念的認同與支持，讚揚蔡英文總統在推動智慧城市發展上不遺餘力，使得台灣在邁向智慧城市的道路獲得足夠支持與重視。桃園在市長鄭文燦及其市政團隊帶領下，邁向世界頂尖智慧城市足以成為其他城市效法的模範。

桃園市長鄭文燦表示，桃園在2019年6月榮獲ICF年度最佳智慧城市後，同年11月邀請ICF專家來台進行航空城工作坊，2020年2月在桃園舉辦「2020國際智慧城市頂尖論壇」，這次新型冠狀病毒，見證台灣防疫工作的成功，隨著疫情的擴散，驗證智慧城市的重要性。很多國家都想要跟台灣交流防疫經驗，特別是台灣在防疫科技上的應用，許多防疫科技以及防疫團隊都位於桃園，不管是口罩、不織布或是其他關鍵原料。

桃園可能是ICF歷史上坐擁年度最佳智慧城市首獎最久的城市，未來，桃園將持續推動全球智慧城市的發展。

ICF宣布愛沙尼亞首都塔林接力桃園市，成為2020年度智慧城市首獎，代表智慧城市將持續發展及經驗傳承。塔林自2007年從事智慧城市計畫迄今，曾6次入選ICF Top7，並從桃園等城市中學習，終成最佳智慧城市代表。

(工商 )