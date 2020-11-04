美國總統大選已進入開票階段，在結果揭曉前市場充滿不確定性，股票市場波動加大。瑞銀投信總經理焦訢4日指出，若比較ESG指數與其他股市，可發現這段時間ESG表現較抗震。

以MSCI全球股票指數為例，截至11月2日止的過去五個交易日，指數下跌2.66％，而MSCI ESG ETF則下跌1.95％。在充滿變數的市場中，因ESG企業擁有較優異的企業管理與財務體質，所以表現更為抗跌。

焦訢表示，在各國法規積極推動下，越來越多企業納入ESG因子、資產管理業者則是將ESG放入基金選股或是選債的投資流程中。而在這股趨勢蔚為風潮下，彭博與全球最大指數公司-摩根士丹利公司（MSCI）宣布推出彭博巴克萊MSCI新興市場亞洲信用環境、社會、企業治理（ESG）指數。

焦訢強調，隨著越來愈多公司推出ESG指數，代表未來有更多資金流入ESG相關商品中，並進一步推升ESG相關商品的表現。在此趨勢推動下，焦訢預期，未來會有越來越多的基金在投資流程中納入ESG因子，這使得ESG投資概念從以往的選配變標配。這也可以解釋，何以近年來ESG股票表現優於一般股票。以MSCI ESG指數為例，自2010年迄今年11月2日止，MSCI ESG股票指數上漲達243％，但同時期的MSCI世界指數則上漲199％。

焦訢指出，由於歐洲早在多年前便積極推廣ESG，亞太區乃至台灣，是近年才剛起步。但台灣起步雖晚，卻在主管機關帶領與業者積極推動下，發展卻是後來居上。以境內發行的ESG基金為例，今年以來到9月底止，境內ESG概念基金的規模就成長高達223％，規模成長到新台幣262億元。如今隨著台灣相關法規陸續出爐下，她認為未來台灣資產管理業在ESG的規模，會有更快的成長速度。

焦訢表示，瑞銀集團很早便意識到ESG對企業永續經營的重要，因此瑞銀在全球各地積極落實ESG。瑞銀從2015年起，連六年獲道瓊永續指數多元金融產業排行第一的榮譽、連年獲MSCI ESG的AA評級，和聯合國責任投資原則（PRI）A+評等。瑞銀資產管理永續投資的管理規模則高達4880億美元（約14.6兆台幣），是台灣ESG基金總規模的559倍，這顯示瑞銀資產管理是ESG領域的龍頭。

焦訢以集團旗下瑞銀資產管理在全球推出的Growing AM專案為例指出，該專案旗下設立六個組別，分別由全球各國與各區域負責人，針對不同主題進行深入研討；而她則是其中多元與包容（Diversity & Inclusion）的亞太區代表，專責從性別、種族、信仰等角度來進行研討，並以高階女性主管的身分為集團內，跨區域與國家的女性主管擔任指導老師角色，這正是瑞銀資產管理在Social（社會責任）層面做出的實質貢獻。

(工商 )