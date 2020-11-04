菱角產季到來，官田區常常可見到農婦剝菱角景象。（莊曜聰攝）

台南官田區農會販售的菱角仁頗受消費者歡迎，在市場上賣到缺貨，連預計10月要上市的加工副產品包括菱角豬腳、菱角排骨，也到11月中旬才開賣，這些狀況不是因為菱角沒了，而是顧不到工剝菱角仁，農會四處覓工，一天也才產出個200台斤，且臨時工平均年齡超過70歲，可見農村人口老化嚴重。

每逢菱角產季，官田區農會都會販售生鮮菱角、蒸氣菱角、菱角仁等，另外還有菱角入菜的豬腳、排骨等熱食，採預訂方式，其中剝殼菱角仁雖然每台斤售價賣到180元，仍然是供不應求，是當季的明星商品。

官田區農會生鮮菱角及周邊加工產品頗受消費者喜愛。（莊曜聰攝）

農會人員指出，農會以每台斤27元的價格，委託農民幫忙將菱殼剝仁，工錢還算不差，平均下來每天收到的菱角仁數量，則大多在200台斤左右，然而民眾預購相當踴躍，光是菱角仁就不夠訂單出貨，相對影響到加工副產品的上市時間。

農會出品採真空包裝的菱角豬腳、菱角排骨都是委外，但得累積到1200台斤左右才能交給加工廠，因菱角仁搶手，熟食製作就會延遲，菱角仁也得排程陸續出貨，無法一次滿足消費者；農會人員說，菱角處理費工，人力難覓，除非未來研發能以機器來取代剝菱角仁，才能突破此一困境。

(中時 )