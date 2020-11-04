台灣大賽中信兄弟對上統一獅G3相當刺激，前8局呈現投手戰，勝負於9局才見分曉，有線電視轉播單位「ELEVEN SPORTS」表示，25-49男性平均收視率2.04創下開台以來最佳收視紀錄，15歲以上收視觀看人數破百萬，收視開紅盤。

獅象戰移師到台南主場進行，統一獅3連戰全台1400家7-ELEVEN在店內轉播，瞬間讓全台都變成全獅主場，兩隊比分一路緊咬到九局，「ELEVEN SPORTS」表示，收視率也在九局下半獅隊最後反攻到達最高峰的「2.71」。國球迷最愛的象獅傳統一戰戲碼，相隔11年再次重磅上映，在本土劇圍攻下，成功突圍，而25-49男性平均收視率2.04也創下ELEVEN SPORTS開台以來最佳收視紀錄，女性的25-49的平均落在1.23，15歲以上收視觀看人數破百萬。

線上觀看部分，ELEVEN SPORTS的Twitch與Twitter(英文轉播)平台，也都湧入許多球迷觀看，Twitch同時在線人數最高達到26920人！而英文轉播專屬的Twitter更是超越季初紀錄，觀看人次衝破180萬。

(中時 )