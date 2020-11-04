葉元之今召集工務局、板橋區公所到八德公園天幕籃球場工地現勘。（王揚傑攝）

新北市板橋區八德公園將興建板橋第一座天幕籃球場，9月底即已在工地搭起圍籬，卻遲至今日未見開工，到公園運動的民眾愈看愈氣，向市議員葉元之抱怨「不施工幹嘛圍起來？占據民眾休閒的空間！」葉元之今（4）日召集板橋區公所、工務局到公園現勘，公所承認經驗不足，應備齊文件送件後再搭圍籬，會檢討作業流程，承諾下周三（11日）就會動工。

葉元之說，去年總質詢時他向市長侯友宜爭取到在八德公園興建天幕籃球場，本來是好事一件，但近來民眾頻繁向他抱怨，指籃球場已經圍起來1個多月，可是就是不開工，也不讓人運動，每天看到就氣！所以他特別來釐清施工延宕的原因。

附近住戶邱先生抱怨，籃球場是公園最菁華的區域，老人家都愛來曬太陽，現在被圍起來，沒有地方曬太陽，問題是搭圍籬不用2天時間，為什麼不能等到施工前再搭？

板橋區公所養工課長李政達表示，9月18日已取得建照，即委託承包商向市府辦理建築工程申報開工勘驗作業程序，資料大部分已備齊，目前因剩餘土石放置委託台北市的土石場，目前尚在審核，預計下周三可取得，向工務局補件後即可動工。

李政達指出，公所大部分面對是土木修繕部分，在建造工程經驗較為不足，對造成民眾困擾部分致歉，未來還有很多天幕工程推動，會此為範例檢討精進，等資料齊備之後，再搭設圍籬，減少民怨。

工務局股長郭百胤說明，板橋區公所已於10月5日提報施工計畫，文件部分主要缺少廢棄物列管核定，故8日退件，迄今尚未補正。建議施工單位應先備齊文件，工務局一次核准，讓工程儘速完成，縮短影響民眾的時間。

(中時 )