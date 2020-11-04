美國大選在開票，嚴德發答覆民進黨立委劉世芳質詢，現在到美國大選後一周，國防部戰備是低度、中度、還是高度風險？嚴德發指出，目前戰備狀況屬於低度風險，也就是灰色地帶，主要是共軍在台灣西南空域的侵擾。

嚴德發還強調，不管美國大選結果如何，中共對我軍事威脅一直不會變，我也一直在做準備，現階段作為是以聯合情監偵，掌握區域動態。

嚴德發說，1月迄今共276架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），中共將南海島礁軍事化外，更宣布行政區管轄權，預判是為設置南海防空識別區而鋪陳。而中共要畫的南海ADIZ邊線，就是共機目前正在活動的台灣西南空域。

嚴德發指出，西南空域靠近巴士海峽、南海，而巴士海峽是戰略性通道，共軍反潛機天天飛，當然是進行潛艦偵測，同時也應對美機、美艦的外力偵測，並同步進行相對應的訓練跟偵測。

另民進黨立委趙天麟關切海軍出勤對應共軍的狀況。海軍參謀長敖以智中將表示，到昨天為止，海軍對應共艦達1223艘次，比去年增加400多艘次，作業維持費及零附件費用增加約新台幣12億元。

(中時 )