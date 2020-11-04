群光電能(6412)因新款遊戲機拉貨啟動，且Type-C、電競NB等高毛利產品出貨攀升，帶動第3季毛利率及營業淨利率分別達20.4%及10.4%，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘7.33億元，單季每股盈餘為1.89元，累計前3季每股盈餘為4.02元。

群光電能第3季合併營收96.56億元，季成長4.5%，年減3.4%，主因新冠疫情影響部分產品如：桌機及消費性產品需求，但受惠於Type-C、電競筆電及遊戲機電源供應器出貨強勁，營業毛利為19.69億元，年成長10.2%，年成長10.8%，單季合併毛利率提升至20.4%，年增2.6個百分點，營業淨利率為10.4%，年增1.9個百分點，雙雙創下單季歷史新高，營業淨利為10.06億元，季成長25.7%，年成長18.3%，稅後盈餘為7.33億元，季增6.5%，年增9.7%，創下本業單季歷史新高，單季每股盈餘為1.89元；累計前3季合併營業收入達256.05億元，年增0.3%，營業毛利為47.73億元，年成長15.1%，營業淨利為21.62億元，年成長28.9%，稅後盈餘為15.55億元，年成長16.7%，為歷年同期新高，每股盈餘為4.02元。

就各產品來看，第3季PC佔營收比重約45%，雲端智能(電競、伺服器、智慧家庭、車燈、鍵盤及NB的LD背光源)約佔38%，消費性電子(含遊戲機及烤肉機)等約佔17%。

群光電能表示，由於疫情持續驅動教育筆電及電競筆電需求，第3季Type-C筆電、電競筆電電源營收分別都有超過30%以上的年成長，加上遊戲機電源新機種出貨，第3季產品組合為今年以來最佳，使得公司再度寫下「三率三升」的好成績，累計前3季獲利更創下歷史新高。

(時報資訊)