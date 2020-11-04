CNBC報導，無論誰在本周美國大選中勝出，黃金市場都將是受益者，尤其是黃金礦商。

Coast Capital投資長James Rasteh接受CNBC訪問時表示，這是因為無論由誰當選美國總統，美國都可能採取大規模財政激勵方案。「我們將加碼印製鈔票數兆美元，而這些最終都將對黃金產生非常正面的影響。無論由誰執政，財政與貨幣政策都將大同小異，我認為之間的差異，是想像大於事實」。

現貨金在8月升破每盎司2,000美元大關，但在最近幾周已拉回至1,900美元附近。目前現貨金下跌0.66%，報每盎司1,895.20美元。黃金期貨跌0.55%，為每盎司1,899.9美元。

Rasteh表示，我們發現的黃金遠少於我們正在生產的，10年後我們的黃金產量將比現在減少50%。投資黃金市場的資金正流向由主要礦商主導的ETF基金。基於那些規模較大的礦商未能發現新的黃金來源，以及其黃金儲備即將用盡，他們可能被迫買斷規模較小的同業。因此，他建議投資人買進所有具備長期、具吸引力黃金儲備的優質小型黃金礦商，然而再轉手賣出。他表示，Coast Capital新成立的一檔基金正把大部分資金投資於上市的中小型礦業公司。

(時報資訊)