工研院今(4)日發布最新預估，預測2021年製造業產值為19. 68兆元新臺幣，產值成長率為4.75%，金屬機電、資訊電子、化學工業、民生工業等製造業四大業別均正向成長，其中又以化學工業的成長幅度最大，成長率將為9.35%，主要原因即全球位於低油價環境下，有利於石化產業發展。

工研院對製造業四大業別預測結果，認為全球經濟回暖有利我製造業產值表現，對於四大產業的預估分別如下:

1.金屬機電：受COVID-19疫情影響，世界鋼鐵協會（WSA）估計2020年全球鋼鐵需求量將下降至16.54億噸，但預計2021年可望恢復至17.17億噸。而國際農業與建築機械設備及汽車行業溫和復甦，可望帶動臺灣金屬機電業產值成長。根據IEKCQM預測，2021年金屬機電產值達5.19兆元，成長率將為4.28%。

2.資訊電子：隨著5G、AI人工智慧、高效能運算與物聯網等新興應用推展，加以臺灣半導體領導廠商高階製程國際競爭優勢，預料資訊電子業產銷將可維持穩定成長。惟美中貿易與科技爭端未平，是影響業者產銷前景的主要風險，需持續關注。根據IEKCQM預測，2021年資訊電子業達8.00兆元，成長率將為3.55%。

3.化學工業：OPEC達成減產承諾、各國封城措施解除、下游市場需求緩步回升，帶動油價小幅上揚，但美國能源資訊署（EIA）預估2021年油價仍將維持相對低檔。而各國實施紓困振興措施、中國經濟活動增溫、化學工業產品報價上揚拉大產品利差，有利臺灣化學工業產值與利潤同步成長，預估2021年化學工業產值將較2020年明顯增加。根據IEKCQM預測，2021年化學工業產值達4.05兆元，成長率將為9.35%。

4民生工業：COVID-19疫情阻礙國際供應鏈運行、全球消費市場需求疲弱，對臺灣紡織業廠商帶來明顯衝擊。隨著各國生產復工、消費者信心緩步回升，有利運輸、住宿、餐飲產業鏈擴張，可望挹注民生工業成長。根據IEKCQM預測，2021年民生工業達2.45兆元，成長率將為2.50%。

(時報資訊)