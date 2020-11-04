喜樂島聯盟主席施正鋒教授今在臉書，以因為不時必須受訪及邀稿，為了避免造成政黨的困擾，宣布退出喜樂島聯盟政黨；施正鋒今受訪說，最近接受中時邀稿、幫中天新聞台發聲，就有如當年賣香菸成為228事件導火線，確實受到很大壓力。

施正鋒10月17日才接下喜樂島黨主席，今在臉書及宣佈辭職並退黨，任期比昨天宣布辭時代力量黨主席的高鈺婷還短，本報記者詢問退黨原，施正鋒無奈說，「一言難盡」。

他說，最近接受中國時報邀稿，還有日前因為中天新聞台換照事件，他因為公開表示，言論自由非無限上綱，政治立場不同是自然，多元意見都需尊重，隨即遭到黨內部分人士責難。

他說，自己的發言不是在幫誰，但是再不喜歡中天，人家也沒叛國，國安局也公開說，沒有鼓勵犯罪及「人心惶惶」等。

他指出，叫心寒的是，卻要他發言時要請示，被邀稿黨內要先看過，大家都知道有時被邀稿或堵訪，哪有時間先去請示所有人；「我是黨主席，有沒有搞錯啊！」

他說，他寫的稿，難道還要讓每個人去修改嗎？「我又不是小學生」。「我說言論自由很重要，台獨要獨立建國，也要有言論自由，難道不對嗎？」對他來說，這是一個信念。

他指出，後來他上談話節目或邀稿，到底要掛什麼頭銜、內容要怎麼說都要被關切，「有如時時有個小警總在後面提醒我」。

他說，「我不要在那一直掙扎，乾脆辭職算了」。

至於他日前在臉書提到，「對這個政黨兩肋插刀，結果卻遭背後一刀。可以說35年一覺揚州夢。你非曹操，我非劉備、趙雲無愧，就此拜別。自由至上，求仁得仁。兄弟一場，從此割席」。

被問到，是否暗指喜樂島財務長郭倍宏，他不願多談，只表示，「這個世界上除了我老婆外，沒人敢這樣公然罵我」。

(中時 )