史上最高威力彩頭獎高達31.2億元彩金已於7月27日開出，頭獎共有兩注各分得15.62億元，其中一注就開在台北市大安區的彩盈寶彩券商行，中獎者除了捐出2000萬元做公益外，還包了80萬元紅包感謝彩券行，彩盈寶彩券商行為了感謝得主以及回饋里民，特於4日舉辦《祈福謝財神》的活動。

彩盈寶彩券商行除了現場準備一百份威力彩紅包以及美食兌換券之外，還捐贈了一百包白米給低收入戶的里民們，望與大家一同分享這份喜悅與福氣。

台灣彩券表示，開出頭獎的投注站是位於大安路的彩盈寶彩券商行，開業至今已歷時十年有餘，和許多老客戶就像家人一樣，經過必定寒暄幾句，此次幸運開出大獎，客戶和鄰里們紛紛前來道賀。

彩盈寶彩券商行表示，開出頭獎的前幾個月，幾乎每周都有蝴蝶飛來，甚至有一天下午，更飛來一隻迷你的小蝙蝠在玻璃門的角落休息避暑，當時的兩位客人看到，還打趣說道：「要開頭獎了！要開頭獎了！」

台彩業務代表陳君帆表示，更巧的是，開獎的前一周，老闆娘的兩位女兒陪朋友去紫南宮還願時，也在對面買了張彩券，沒想到竟然雙雙開出頭獎，終止了威力彩47連槓！

(工商 )