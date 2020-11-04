大陸電商「雙11」搶業績如火如荼，53度飛天茅台也在電商玩起預約銷售。13日晚間，京東平台已有超過10萬人預約原價購買，同時天貓平台則可預約每日限時搶購原價茅台。根據《北京商報》走訪線下通路發現，相較10月初的大陸國慶中秋的雙節期間，茅台價格已小幅回落，每瓶價格約在2800元（人民幣，下同）左右，但部分實體門市仍表示缺貨中，茅台酒價格仍嚴重受制於供需失衡。

近年來，隨著醬酒熱潮的持續，飛天茅台的終端市場價格也是一路飆升。據公開資料顯示，2018年飛天茅台的終端市場價格為每瓶2000元左右；2020年終端市場價格出現大幅上漲，在十一雙節前夕一度突破3000元，部分地區的售價更高達3800元1瓶。

白酒專家肖竹青表示，茅台酒供不應求，導致終端市場價格始終居高不下，這是由於產量有限所致。茅台酒每年的產量有限，使得市場上流通的茅台酒有限，這就導致市場供不應求，出現一瓶難求的局面，終端市場價格也就會提升。

(旺報 )