二手房市場被認為是最貼近市場化的房地產市場，根據《證券日報》近日走訪了上海的多個區域，對「金九銀十」期間上海二手房市場進行調研後發現，上海的二手房市場生態正悄然發生變化。最明顯的是，優質房源或性價比高的房子不用多久就能賣掉，而且同區域的各房產仲介之間競爭激烈。

例如普陀區中潭路上的仲介門市人士透露，今年中遠兩灣城大戶型的房源特別好賣，4房、5房戶型好的房源基本賣光了。9月整個中遠兩灣城成交了43套房子，坦言今年市場確實挺不錯，部分1房的成交價格甚至已經達到了2016年上半年高峰時期的價格。

上海中原地產市場分析師盧文曦也表示，9、10月上海二手房市場的確有「趕頂」的趨勢，一些便宜的或性價比高的房源都賣完，剩下些比較難賣的房源。而且現在二手房從掛牌到成交週期在縮短，一些總價300萬元人民幣以內的房源今年上半年成交一套大約需要2到3個月，但從8、9月之後成交週期降到了1個月左右。

(旺報 )