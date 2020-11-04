中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，國內新增1例確定病例(案569)，截至目前累計102,790例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含101,351例排除)，其中568例確診，分別為476例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、521人解除隔離、40人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計47,502,619例確診，分布於189個國家/地區；病例數以美國9,520,481例、印度8,267,623例、巴西5,566,049例、俄羅斯1,673,686例及法國1,502,763例為多；病例中1,216,472例死亡，以美國236,359例、巴西160,496例、印度123,097例、墨西哥92,100例及英國47,250例為多。

指揮中心指出，全球疫情持續升溫，近1週新增確診病例數以美國、印度、法國、義大利及英國為多。歐洲、美國為目前疫情主要流行地區，其中歐洲區確診、住院、死亡病例均加速上升，多國再度採取高強度管制措施；美國疫情自9月中加速回升，近期死亡病例亦略升，近1週18州新增病例數創新高。全球旅遊疫情建議維持第三級：警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )