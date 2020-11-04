台中市外埔區水美里怡心園社區與水利會達成和解，將拆除圍牆及作物等水利地上佔用物。市議員吳敏濟則爭取經費打通巡水路，為仁美巷附近3百多住戶增加通往水美路的替代道路，水利局4日舉行工程說明會，待地上物清除後將開始設計及施工。

水利會外埔工作站長王明信表示，為了打通巡水路的需要而收回被佔用的土地，與佔用人的訴訟日前已在法院達成和解，佔用人同意自行清除佔用物，他強調巡水路工程既不影響排水，也不會影響住戶進出的權利。

水美里長陳俊樑指出，仁美巷道狹窄，住戶眾多，巡水路打通後，可以增加便利性。

吳敏濟提到，水利地上佔用物將拆除後，打通巡水路可以繞開仁美巷，直接通往水美路，等於為社區增加一條外出替代道路，不僅農民耕作方便，居民前往外埔市區或國道3號都很快。

吳敏濟說，沿途田間空氣清新，適合散步運動，受惠住戶高達3百多戶，因此他向水利局爭取工程經費施作巡水路。

水利局副局長馬名謙表示，水利會有3筆共79.44平方公尺水利地被佔用，該局會依水利會與住戶在法院達成的和解，等佔用物拆除後，派員進場測量及設計，會考慮高低落差並與既有巷道順暢地銜接，工程全長約75公尺，寬度依清除後地形施作，經費大約100萬元。

市議員吳敏濟爭取經費打通巡水路，為仁美巷附近3百多住戶增加一條通往水美路的替代道路。（陳淑娥攝）

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