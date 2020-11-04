特殊色口罩持續熱賣！萊爾富4日宣布，繼推出主打舒適度提升的外耳繩「牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩，且預購都快速完銷後，將再推出新款外耳繩「丹寧牛仔隕石黑」萊潔炫彩醫療口罩，11月6日20:00在門市Life-ET機台開放預購，全台限量3萬盒，每盒50入、售價399元，1人限購1盒，售完為止。

萊爾富表示，預購炫彩口罩於櫃檯結帳時，會員只要報手機號碼或出示Hi-Life VIP APP會員條碼，刷聯邦信用卡或使用HiPay綁定聯邦信用卡結帳，就送萊爾富10元購物金。

據萊爾富介紹，該款「丹寧牛仔隕石黑」炫彩醫療口罩同樣使用外耳繩設計，由於耳繩改成由外向內拉，不僅提升了醫療口罩的舒適度，也降低耳朵的壓力；在設計方面，此次選用亮光黑搭配刷白牛仔紋，是一款辨識度高的時尚潮流穿搭配件。

針對預購流程，萊爾富說，民眾可於11月6日20：00透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，只要在Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不用1分鐘就能快速完成「炫彩口罩」預訂，12月1日後再回原購買門市取貨即可。

(工商 )