美國總統大選，對候選人拜登的「拜黑」假新聞頻傳，中國文化大學新聞暨傳播學院院長胡幼偉認為，假新聞事件會對早已有決定的選民影響不大，但對於中間選民會造成一定程度影響。

《撲朔迷離的美國總統大選：政治與傳播面向的觀察》座談會，胡幼偉說，今年選舉是美國歷次選舉負面選舉情況最嚴重的一次，很多消息真假難辨，抹黑訊息特別多，選前華盛頓郵報揭發抹黑拜登的假新聞，很多學者及政治觀察家都非常關心，為何這次負面競選情況嚴重，按理這麼老牌的民主國家，怎會對負面競選無法遏止。

胡幼偉認為，大量對拜登「拜黑」的假新聞事件，已對大選結果產生一定程度的影響，即便如華盛頓郵報有揭發假新聞，但許多民眾不見得能夠看到這類主流媒體，因此假新聞透過網路，還是會影響到中間選民，尤其美國通訊投票者眾多，影響難以估計，不過對於老早就決定投票意向者影響不大，畢竟現任總統川普4年來負面新聞也不少，而拜登也非政壇新人，民眾也會有一定程度的了解，對「通烏門」、「電郵門」、親中等消息都心裡有數。

中國文化大學新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲表示，政治人物或許可以拜黑，但媒體不宜拜黑，因為政治人物是可隨波逐流的，媒體不能，目前細看媒體內容，台灣媒體「拜黑」的情況較少，但在投書及社論中，卻常看到支持川普的文章，還有媒體依據「夕刊富士」報導「10月驚奇」事件，說川普即將訪台，日本資深媒體人還投書痛批，奉勸台灣媒體不要「撿到籃子都是菜」。

中國文化大學新聞學系主任郭文平表示，他對負面選舉感到悲觀，有人開玩笑美國一定是學到台灣伎倆，但美媒不是倫理上比台灣進步非常多怎會如此？但目前社群媒體「武器化」，大家可利用社群媒體來散布謠言及假新聞，所以未來負面選舉不太可能被遏止。

(中時 )