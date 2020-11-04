一名老翁育有2子1女，他生前預立遺囑，先後把5000萬元房產大兒子、二兒子，豈料兩個兒子在取得老父房子繼承權遺囑後，竟都翻臉不認人，讓老父無比傷心。最後老翁在孝順女兒的照顧下離世，兩名兒子赫然發現，5000萬房子竟然變成妹妹的！

原來，即使經過公證的遺囑，只要被繼承人不開心，隨時可以一招破解。據三立新聞報導，地政士全聯會副執行長蕭琪琳指出，經公證的遺囑確實都有法律效力，但並不是先搶先贏，而是「時間最後」的公證遺囑效力最高。

他分享一個案例，一名年屆7旬的吳姓老翁，育有2子一女，妻子早已離世，他與長子同住。老翁名下有一棟5000萬房子、一塊5000萬道路用地，他決定把房子給長子，5000萬土地則由二兒子與小女兒平分。

豈料，老翁與長子到民間公證單位完成遺囑後，長子態度越來越惡劣，最後竟將老翁怒趕出門。老翁傷心之下搬去跟二兒子住，並決定再立一份遺囑，把5000萬房給二兒子，土地由大兒子、小女兒平分。誰知道，第二份遺囑公證後，二兒子也開始不理睬老翁，傷心欲絕的老翁，最後只能投靠小女兒。

幸好小女兒與丈夫非常孝順老翁，而老翁也再立第3份遺囑，改成5000萬房給小女兒，兩個兒子分土地。而獲得房產的女兒，沒有遺棄爸爸，細心照顧他到離世。

老翁過世後，大兒子、二兒子為了5000萬房產打起官司，訴訟期間，小女兒也提出自己所取得的遺囑，最後法院依小女兒遺囑時間序最後面，將房產判給小女兒。

(中時新聞網)