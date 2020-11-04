大陸遼寧錦州一名王姓男子婚禮當天在妻子家頂樓墜樓身亡，張姓妻子在他過世後3天申請繼承遺產，包含783萬存款和汽車、房子，不過王男的父母卻稱該存款是由他們存入，王男月薪僅1萬2千，沒有如此經濟能力，拒絕由張女繼承。法院判父母證據不足，妻子勝訴。

根據《頭條新聞》報導，王男與張妻在2019年3月8日時登記成夫妻，但在3月23日舉辦婚禮當天，王男在女方家頂樓墜亡，張妻在丈夫過世第三天提起訴前財產保全，要求繼承亡夫的183萬銀行存款及其名下其他財產，但遭王男父母反對。

王男父母表示，783萬存款是他們以兒子名義存入，兒子考量到他們體弱多病，若不幸發生意外，擔心來不及處理遺產，而且王男月薪才1.2萬元，不可能存那麼多錢；張妻則說，王男父母若發生意外，遺產按理就會給王男，不需要先放入王男戶外，根本多此一舉。

法院一二審均認定王男父母供證不足，不能證明存款是其名下所有，判定張姓妻子勝訴，王男父母會繼續申訴。對此，許多網友認為「出殯第三天上訴要財產，覺得有問題」、「死因真的是意外嗎」，也有人認為「女方合法繼承，沒偷沒搶」、「第一順位確實是配偶繼承」。

(中時新聞網)