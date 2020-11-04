網友發文討論。

網友發文討論。

美國總統大選開票持續進行中，今(4)日將正式選出下一任的美國總統，但目前川普與拜登之間的選舉人票仍在激烈拉鋸中，全世界都在引頸期盼到底誰會贏得勝利；而美國民眾更是超級緊張，特別是在過去四年對川普相當不滿的民眾，群眾聚集在白宮前，這畫面讓網友傻眼了，直呼難道要「開夜市」了嗎？

川普與拜登的選舉人票都在200票上下互相競逐，到底誰會先越過270票大關，所有人都相當緊張，而許多民主黨支持者、激烈反對川普的民眾也在這個時候聚集在白宮門前，等待「把川普轟出白宮」的那一刻。

而台灣在2004年也曾因為總統選票太過接近，引發敗選者極度不滿的事件，對此，論壇上的網友戲稱這種行為叫做「凱道夜市」、「選舉無效之術」，這次美國的選情也讓台灣網友看得相當有興致。

網友看到美國民眾群聚在白宮前的照片後展開討論，紛紛表示「選舉無效之訴」、「難怪川普要取消慶祝活動」、「開夜市喔」、「雙方支持者已經打起來了」、「預料中的事」、「老美崩潰的樣子一樣醜陋」、「香腸至少要準備5萬組」、「台灣民主再次領先美國」。

網友發文討論。

(中時新聞網)