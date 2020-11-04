彰化縣大村鄉公所今年8月通過《振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，將發放「關懷禮金」給大村鄉民，4日在代表會順利拍板定案，大村鄉民可望在農曆春節前，收到公所發放的2千元關懷禮金，鄉長游盛說，這次禮金編列7千4百多萬預算，財政允許的話，希望中秋節可以再發一次，未來變成常態性福利。

4日大村鄉代表會臨時會時，大村鄉公所提出討論，針對條文修正及關懷禮金額進行討論，目前公所、代表會取得共識，將發放2千元的關懷禮金，未來依財政狀況，每年都會發放關懷禮金，最高上限為6千元，禮金發放2個月內若未領取，則視同放棄。

大村鄉長游聖表示，未來本條例的經費將由年度預算支應，今天修正調整的條文，也已經送交縣府核備，完成後最快農曆春節前能將關懷禮金發送給鄉民，將委託地方村鄰長以現金方式發放，凡在預算通過當日內，設籍在大村鄉的鄉民，一視同仁都能拿到2千元的關懷禮金。

游盛強調，今年關懷禮金預算最快年底能夠通過，明年農曆年前可以讓民眾領到，而公所禮金並非一次性福利，未來像是中秋節或其他較大節慶，視財政情況都會來發放關懷禮金，生活本來就不易，加上疫情攪局，希望關懷禮金能夠讓所有鄉民，度過景氣寒冬。

(中時 )