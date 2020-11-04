全球企業軟體創新者VMware近日宣佈與三星合作，進一步提升雙方在5G領域的領導地位，此次合作讓三星能透過VMware電信雲平台優化以容器化網路功能(CNF)和虛擬網路功能(VNF)形式提供，從核心到邊緣再到無線接取網（RAN）的電信產品組合，讓VMware和三星電子可滿足通訊服務供應商(CSP)對5G網路需求並加速5G的普及。

隨著5G的日益發展，通訊服務供應商需要雲原生網路提高靈活性和效率，進而更快地將服務部署到新的垂直市場。與此同時，通訊服務供應商只有使用能簡化管理和運營，同時降低營運成本的雲端優先自動化網路才能實現這一目標。三星與VMware的此次合作能透過更好的端到端網路設計，加速創新週期並支援5G網路所需的敏捷性。藉由VMware電信雲平台，通訊服務供應商可以部署雲原生軟體定義5G網路，透過一致性維運、全面生命週期管理和多層自動化來加速跨分散式電信雲的服務和應用的交付，同時保持電信級的性能、可擴展性和可靠性。

在此次合作中，兩家公司在三星的實驗室藉由VMware電信雲平台優化和加速三星的各種虛擬化網路功能(VNF)和容器化網路功能的就緒性，三星的虛擬化網路功能(VNF)和容器化網路功能，也將繼續與VMware的Ready for Telco Cloud計畫整合。VMware Ready for Telco Cloud計畫將支援三星在VMware電信雲平台上加速其5G就緒服務的啟動與部署，從而使通訊服務供應商能夠加快部署並提高創收。

IDC資深研究分析師Patrick Filkins表示：「5G投資將持續在全球加速，隨著時間的推移，通訊服務供應商將利用新的核心、邊緣和無線接取網(RAN)基礎架構，逐步擴大對增強型移動寬頻(eMBB)的關注，包括高可靠低延遲通信(URLLC)以及大規模機器類型通訊(mMTC)。為了向這些新服務提供有效、同步的支援，通訊服務供應商應採用雲原生架構實現服務敏捷性、加速創新和端到端優化，從而滿足目前和未來的客戶需求。

(時報資訊)