《商情》黃金亞洲電子盤走低 14:152020/11/04 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走強，加上美國最新工廠訂單數據優於市場預期，因此拖累金價走低；另外投資人正密切關注美國總統選舉開票，分析師認為在美國大選結果明朗之前，金價走向並不明確；截至台北時間下午2點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌12.5美元，報每盎司1897.9美元。 12月白銀下跌0.544美元，報每盎司23.79美元。 1月白金下跌12美元，報每盎司863美元。 12月鈀金下跌12美元，報每盎司2285.8美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤減少 亞洲橡膠期貨續跌 10:172020/11/04 財經 《商情》供應趨緊推動 鋁價創19個月高價 10:342020/11/04 財經 美股投資人押注拜登勝出 04:102020/11/04 財經要聞 重現冠軍經典 MINI掀背車系傳奇典藏版上市 08:462020/11/04 汽車情報-汽車新聞 《半導體》晶圓雙雄發威 率台股大漲逾百點 12:332020/11/04 財經 《日股》美股帶動 日經晨收紅330點 11:422020/11/04 財經 《港股》緊盯美大選 恆指午收跌6點 國企漲19點暫守萬點 12:502020/11/04 財經 《類股》LED點火 光電股閃耀 11:592020/11/04 財經 《晨間解盤》美選情增波動 切勿追高殺低(日盛投顧提供) 09:062020/11/04 財經 歐洲商會與桃市府簽MOU 04:102020/11/04 地方新聞 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 一場大災難引爆 羅傑斯警告：下次熊市此生最慘烈 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 川普逆轉？台積聯電大漲 台股登高12,867 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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