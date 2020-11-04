因美元走強，加上美國最新工廠訂單數據優於市場預期，因此拖累金價走低；另外投資人正密切關注美國總統選舉開票，分析師認為在美國大選結果明朗之前，金價走向並不明確；截至台北時間下午2點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌12.5美元，報每盎司1897.9美元。

12月白銀下跌0.544美元，報每盎司23.79美元。

1月白金下跌12美元，報每盎司863美元。

12月鈀金下跌12美元，報每盎司2285.8美元。(商品行情網)

(時報資訊)