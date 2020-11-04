史上競爭最激烈的美國總統選舉，已進入開票倒數計時的階段，到底誰能入主白宮，全球都在關注。台海之間緊張的情勢，也將因本次投票結果而產生變化，不少與美國總統大選相關的關鍵字，也出現在Google台灣關鍵字熱搜榜上。如果你也關心最新的美國總統開票情況，出門在外也能透過手機輕鬆掌握。

除了透過手機觀看各家電視台直播的開票分析之外，打開手機瀏覽器連線到Google搜尋，以「election 2020」、「美國總統選舉」等關鍵字進行搜尋，都會跳出2020美國的選舉結果。Google的相關統計資料，是引用來自美聯社（The Associated Press）的資訊，並附上依照目前美國各州開票情況所推估的選舉人票總數。

此外，打開Facebook，他們也準備了2020年美國大選投票資訊中心，同樣列出了美國地圖，並依據推估的該州勝選者為地圖標上顏色。Facebook指出，他們是利用Edison Research、路透社、美聯社和其他六個具備獨立選情分析小組的資料來源，進行圖表的顏色區分。若是上述來源都預測同一位候選人將贏得該州，就會在圖表上顯示所屬的政黨顏色（共和黨川普：橘色、民主黨拜登：藍色）。

Google搜尋以及Facebook美國總統大選資訊中心提供的資訊不約而同都寫到，目前尚未推算出候選人。這是由於美國各州的選舉相關法令不同，還有時區的影響，也會影響開票速度（美國國土橫跨6個時區，因時差，開票順序會由東部開到西部），預計因為郵寄投票開票速度的影響，很可能得等上好幾天最終結果才會出爐。

決定美國總統大選勝選者，並非以所獲得的總票數來計算結果，而是以選舉人票制度來決定。美國總統當選門檻則需要獲得270張選舉人票。今年由於不少州都開放提前郵寄投票，而有效的郵寄投票時間點，還有開始計算郵寄投票票數的時間點，各州規定也都各不相同。目前所開出的票數（選舉人票）仍會受到郵寄投票票數是否計入而影響，預計拜登還是川普勝選，誰能拿下關鍵搖擺州，也就是亞利桑那州、佛羅里達州、密西根州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州與威斯康辛州的結果，將會左右戰局。

(科技)