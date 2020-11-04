苗栗市84歲張姓老翁3日午覺睡醒後獨自一人外出散步，走到南苗一處大水溝時，不慎滑落2公尺半的溝渠中，只能在水中不斷大喊救命，幸好路過民眾聞聲機警報警求援，並由消防隊利用吊掛方式將老翁救起送醫治療，即時保住寶貴性命。

苗栗警察分局南苗派出所警員陳建勳、李德怡3日下午2點接獲民眾報案，指稱有一位老翁在大排水溝下方，下半身泡在水中，全身不斷發抖，並不時大喊救命，情況十分危急。警方趕到現場安撫老翁情緒同時通知消防隊救護人員到場。

苗栗縣消防局評估現場水溝極深，以吊掛方式先將老翁吊起後，由警車開道讓救護車迅速送往市區一間醫院急救，治療後無生命危險。老翁配偶也趕到醫院見到先生身體無礙，頓時卸下心中的大石頭，同時對於警方及消防人員積極救人，挽救寶貴性命，表示萬分感謝，同時也對先生造成警方及消防人員的奔波表示歉意。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，員警接獲通報第一時間迅速到場，以同理心積極協助老翁從水溝救起後迅速就醫，保住民眾寶貴性命，讓家屬卸下心中的擔憂，對員警即時協助救人，深感肯定及讚賞。

(中時 )