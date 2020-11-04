「水流東紅酒音樂季」在外埔星月大地景觀休閒園浪漫登場。（星月大地提供／陳淑娥台中傳真）

「水流東紅酒音樂季」在外埔星月大地景觀休閒園浪漫登場。（星月大地提供／陳淑娥台中傳真）

「水流東紅酒音樂季」在外埔星月大地景觀休閒園浪漫登場。（星月大地提供／陳淑娥台中傳真）

「水流東紅酒音樂季」在外埔星月大地景觀休閒園浪漫登場。（星月大地提供／陳淑娥台中傳真）

第二屆「水流東紅酒音樂季」日前在台中外埔區星月大地景觀休閒園登場，以好玩、老少咸宜的集章遊戲開始，希望透過更有趣及活潑的方式，讓大家在邊闖關玩樂同時，對葡萄酒製程、在地酒莊與台灣釀酒歷史及文化有更深入了解。

由農委會水保局台中分局及台中市農業局輔導的金牌農村水流東休閒農業區，於10月31日以外埔區五寶之一的「葡萄」及地產「紅酒」為主題，舉辦「水流東紅酒音樂季」，特別選在外埔區最高河階面上的星月大地園區進行。

外埔區農會總幹事李錦東表示，整個活動營造溫暖、悠閒氣氛，讓參加賓客能遠離塵囂、紓壓放鬆。水流東休區發展協會理事長彭莉琴指出，希望活動能夠逐年延續，結合時下民眾愛好，用不同方式包裝、推廣在地葡萄酒文化及農產，變成休閒園區的特色活動。

當天邀請2016年日本橫濱花式調酒公開賽冠軍調酒師梁嘉仁，以地產紅酒為基底特調，以時下最夯的混搭風，調出屬於水流東休閒園區的新滋味。同時，台中在地歌手魏嘉瑩與台大原農業推廣學系畢業的廖文強，一起現身為在地農產及文化發聲。

晚上則由星月大地廚師團隊，以地產農食入菜，推出雅緻農食百匯，結合在地由樹生、督拿開、噶莉詩與酒堡庄組成的四大酒莊，提供各家自栽自釀葡萄酒，與賓客們一同品味享用。

活動最後以創意變裝秀結束，今年不限主題，讓大家有更多空間發揮創意，當晚氣氛再次High到高點，

(中時 )