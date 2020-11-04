台中市農業局為好吃的柑橘、甜柿，成功推廣到大型量販店，賣場特別打造「台中好橘好柿成雙」水果專區，在各縣市水果銷售市場搶商機。

農業局長蔡精強4日宣布，台中市柑橘與甜柿在全台量販店與電商網站快速供應，包括家樂福、愛買量販店上市，規畫台中水果專區。

此外，也搭配普利共好網路商城成立台中好橘活動專區，各產區農會柑橘禮盒及周邊產品集結上架販售，讓農產推廣與消費者互動黏著性提升，增加農民收益。

雖受疫情影響，農業局開發國外市場，密切接洽新加坡、馬來西亞、汶萊、杜拜等國家，外銷台灣品牌的水果。

台中市農業局為好吃的柑橘、甜柿，成功推廣到大型量販店，賣場特別打造「台中好橘好柿成雙」水果專區。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

蔡精強指出，台中市優良柑橘產區形象，打出台中市水果「南波萬」的第一名口碑，延續去年柑橘創意行銷，利用多元虛實行銷通路的整合、配送，鎖定年輕消費族群，今年整合柑橘產業，建立「台中好橘」優質柑橘品牌。

還與產季甜柿，在家樂福及愛買的通路打出「台中好橘好柿成雙」口號，共同行銷台中市最優質的產季水果。

看好電商無遠弗屆的商機，市府開發普利共好網路商城，成立台中好橘活動專區，將各產區農會柑橘禮盒及周邊產品集結上架販售，讓農產推廣與消費者互動黏著性提升。

蔡精強說，台中市氣候溫和清爽，特別適合柑橘生長，主要產區在東勢、石岡、豐原、新社、和平、北屯等區域，以柑橘類三兄弟，包括椪柑、茂谷柑與桶柑為大宗，種植面積椪柑1375公頃，產量達近2萬5000公噸、茂谷柑551公頃，產量1萬1238公噸，桶柑519公頃8836公噸，柑橘飽滿圓潤，果肉鮮美多汁。

台中知名的甜柿，產自和平、東勢及新社等區域，主要集中在達觀山、天嶺、梨山、大雪山一帶，種植面積2900公頃，色澤鮮艷，口感甜脆無澀味，為台中秋冬時節具代表性水果。

民眾至家樂福青海店，及愛買門市的桃園店、湳雅店、復興店及水湳店，購買台中好橘禮盒及甜柿，也可在普利共好網路商城購買，14日將開幕新社花海農特產品展售區也會設置柑橘及甜柿行銷攤位，邀請民眾遊花海嘗鮮果。

台中市的柑橘與甜柿在全台量販店與電商網站快速供應，目前包括家樂福、愛買量販店上市，規畫台中水果專區。（盧金足攝）

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