38歲日本寫真女星熊田曜子，被封為「最強美乳人妻」，雖已結婚並陸續生下三子，仍經常透過IG與粉絲們分享火辣美照，近來更破尺度分享入浴沖澡影片，不僅G奶幾乎要炸出上衣，穿的內衣褲更是若隱若現，立刻掀起網友討論。

熊田曜子在Instagram分享沖澡影片，只見她穿長版背心，拿著蓮蓬頭將水柱往身上噴，濕透的上衣不僅變得透明也更加貼身，讓她的身體S型曲線表露無遺，外傲人的G罩杯幾乎要呼之欲出，尤其深邃的事業線更讓人難將視線疑開，完全看不出來是生過3個孩子的媽。

而她日前也在IG上分享剛泡完湯的照片，當時她身穿膚色平口比基尼，秀出前凸後翹的S型曲線，火辣又完美的身材比例讓人大噴鼻血，短短時間就吸引上萬人按讚留言，而她表示由於還有3名兒女要養，為了家中經濟會繼續賣肉維持生計。

熊田曜子2002年以寫真女星出道後，陸續推出多本寫真集都創下不錯銷量，後來轉戰綜藝節目擔任嘉賓或固定班底，人氣更是水漲船高，即使2012年結婚並陸續生下3名子女，人氣依舊是居高不下。

(中時新聞網)