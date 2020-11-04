美國總統大選開票陷入激戰，川普及拜登兩位候選人都對外表示自己民調領先、會當選；前總統陳水扁今在臉書表示，二千年總統大選，大家都認為他選不上，只有他自己認為自己會當選，當時總統李登輝投票日前夕還跟美方表示7份民調都說連戰贏，結果證明，那7份是假民調，也騙了李登輝。

陳水扁今指出，川普日前在北卡羅萊納州對選民說，他看到很多假民調，「但無論如何，我們會勝」；這是選戰落後一方，鼓舞支持者軍心士氣，不能洩氣、放棄很重要的選舉操作。如果選前就承認失敗，那就不要選了。

他說，二千年總統大選，宋楚瑜來勢洶洶，甚至一個人民調支持度，超過其他4個候選人加起來總和，如果身為主帥的他也失去信心，叫支持者怎麼辦？整個競選總部除了他，其他人都認為會輸。

他指出，二千年大選前，李登輝總統兼黨主席，看到7份民調都顯示連戰領先，甚至投票日前夕，還在官邸跟美方大使李潔明說，連戰一定會勝選。

陳水扁表示，結果證明，那7份民調是假民調，騙了很多人，也騙了李登輝。

(中時 )