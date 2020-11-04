台灣與德國BNT洽購新冠疫苗破局，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在例行記者會上為穩定軍心，除強調原先東洋就沒保證BNT疫苗能在明年第一季引進國內，且台灣因防疫完善，受新冠病毒影響最小，今年第三季經濟成長率仍有3％，因此就算明年第一季沒有疫苗，也不用擔心經濟跟不上世界腳步。

台灣東洋藥品公司昨天晚間發布新聞稿表示，因價格與數量方面遲遲無法與指揮中心達共識，無法取得德國BNT疫苗的代理權，指揮中心發言人莊人祥今強調，由於台灣東洋一直無法提出授權證明以及初步合約書，因此雙方談判破局，而從昨晚台灣東洋所發出的聲明中也間接證實。

採購BNT疫苗談判破局後，外界擔憂台灣明年第一季恐無疫苗可使用，屆時歐美各國開打疫苗恢復國際經貿活動，台灣將難以跟上世界腳步，但陳時中卻搬出我國今年第三季的GDP成長率，指出台灣在良好的防疫政策下仍有3％的強勁表現，「全世界沒有國家這麼高」，呼籲外界無須過度擔憂。

有關台灣東洋遲遲拿不出售權證明與指揮中心談判，被外界質疑是否有炒股嫌疑？陳時中表示，金管會當然可以去查，「但就我所知道的，他們發布的內容沒有誇大不實」，因此不會建議金管會主動辦案，「畢竟那是金管會的權責。」

與BNT談判破局後，我國未來取得新冠疫苗的規劃為何？陳時中指出，目前除透過COVAX平台外，其他相關的疫苗採購方案也都在進行中，另外，國內3家疫苗廠也將在12月進入第2期臨床試驗，接下來會持續鬆綁行政程序協助疫苗研發，對明年取得新冠疫苗仍然樂觀。

(中時 )