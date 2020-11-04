垂直綠化建築在世界各地掀起風潮，而更符合環境永續的最新營建技術「木構建築」將再度扭轉建築觀念!目前正在陸府植深館展出的「Timberize TAIWAN 2020-2021>50M都市木育」，展出多件國內外超過50公尺的木構建築，都市水泥叢林即將改觀。

在「Timberize TAIWAN 2020-2021>50M都市木育」展出了6件日本與美國的木構造建築，包括有高達25層樓的木構住宅大樓，以及一棟能自行發電、集水，250年不用繳水電費的商辦大樓。而正在興建中的嘉義美術館，則是歷史建築以新式木構翻新再造的絕佳範例，未來將成為嘉義市文化地標之一。

「Timberize TAIWAN 2020-2021>50M都市木育」展由team Timberize與陸府生活美學教育基金會、嘉義市政府文化局、國立臺灣科技大學共同主辦，以國外已建成、或在建中的大型木構造建築為示範引信，實際案例展示全球木構造技術與趨勢；此外並邀集了國內五組建築師，以台灣現有的建築物為原型，以木構造設計作模擬實驗提案，也讓民眾看到資源永續、環境氣候、與城市景觀在木構城市中有何轉變。

「Timberize TAIWAN」系列展覽，是由台灣推廣新式木構造的學者、建築設計人與日本非營利組織team Timberize合作策畫的木構造展覽，將新式木構建築、工法、材料的變革帶給民眾、建築業與政府單位，今年特別以「＞50M」為主題，探討迎合都市需求的高層木造建築之挑戰。

主辦方之一的陸府生活美學教育基金會，長期秉持對環境關懷的理念，從藝術、文化、建築、音樂等各個範疇切入生態、生命、生活的探討議題。木構元素在陸府植深館或陸府建築中時常可見，本次展覽主題-大於50公尺的木構建築展也像是一堂給建築業的啟發引導課程，在市場上一片慣性的鋼筋混凝土結構中，提供了另一項利他、利己的選項。

本次展覽策展人為台灣科技大學建築系副教授-蔡孟廷與方尹萍建築設計-方尹萍老師聯手合作。其中，蔡孟廷對木構造在永續循環型都市中所扮演的角色、以及木構造建築對能源消耗降低碳排的影響等議題有相當深入研究。由於工程木材的革新，木造建築已經能克服耐震、防風、防火等功能。

而另一位策展人方尹萍專注投入於推廣台灣木建築知識與應用，並且提出在永續環境概念下，人與建築、自然共生共享的理念。方尹萍所設計的崙坪文化地景園區木構棚，即是運用木構建材與先進營建膠合木構技術的特殊工法所完成；另外，方尹萍也提出其中一項實驗性提案，挑戰超越50公尺、12層樓高的木構辦公大樓，呈現懸浮陽台的立面，辦公的行者們猶如雲朵般浮遊。

(工商 )