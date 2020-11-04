國內新冠肺炎疫情維持穩定，不少室內外的活動都陸續恢復，但電子大廠仁寶卻宣布取消今年尾牙，引發各企業關注。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「防疫秋冬專案」不會對集會活動人數設限，只有出現本土且無法追蹤的病例才會限制活動人數，但若能做好實聯制、量體溫等防疫措施，仍能舉辦尾牙。

電子大廠仁寶先前開出第一槍指出，考量到新冠肺炎疫情的問題，群聚活動不安全，因此將取消今年的尾牙餐會，而往年尾牙中最受員工期待的抽獎活動，將改為何種方式進行，仍須等內部通知。而此項決定，也引發其他公司企業的關注，討論是否該跟進。

針對年底國內大型企業能否舉辦尾牙，指揮中心指揮官陳時中（4日）表示，秋冬專案並不會對集會活動的人數上進行限制，還是根據過去集會遊行的指引，一但社會上出現「本土且無法追蹤」的病例，或有多發性傳染的時候，才會限制活動人數，因此即便是像鴻海這類的大企業，在做好實聯制、量體溫等防疫措施的前提下，仍能舉辦尾牙。

(中時新聞網)