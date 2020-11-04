根據Simply Business周三公布的調查報告，英國中小企業有近五分之一(17%)表示無法存活過另一個封鎖，可能被迫永久停業。

Simply Business對英國超過500家小企業進行調查，有近三分之一(32%)的小企業認為他們比第一次封鎖遭受更大打擊；34%受訪者認為第二波封所受影響程度與第一波相同；僅有5%認為他們可以應付得比第一次封鎖更好。

據European Business報導，關於商業復甦方面，約四分之一中小企業表示需要12~18個月來復原新冠導致的金錢虧損；約兩成的受訪者表示需要6~12個月；有12%需要18~24個月；另一個12%中小企業需要最多的24~36個月。

在客戶數量方面，有24%受訪中小企業表示需要6~12個月來將客戶數量恢復到正常水準；14%認為需要超過一年時間。

執行調查的Simply Business執行長指出，第一波全國封鎖對中小企業產生顯著衝擊，第二波封鎖亦然。中小企業、小型商家、自營商在財務上受到更嚴重衝擊。小型商業極度依賴總體經濟政策，政府應該有責任維持公共衛生條件；另外在財政政策或第二波疫情的金援方案方面，政府的決定將對小型商業有巨大的影響。

中小企業為英國商業活動的主力，每年貢獻經濟2兆英鎊，為英國經濟復甦工作的重點。

(時報資訊)