周二美國大選日，美股大漲，台股本周由台積電(2330)領軍反攻，台積電連三天上漲，台積電、聯電(2303)中場強攻，台股也繼昨天站回季線後，今日在電子股開高震盪收高帶動，收盤大漲131點至12867點，再突破月線關卡。全日成交值增至1925億元。

美國大選前一交易日，市場預期將可避免延遲或有爭議的結果，買盤湧入，終場美股四大指數全面上漲，漲幅介於1.78%至2.06%，台積電ADR上漲2.31%，聯電ADR上漲3.07%。

台股早盤再由台積電開高領軍，但早盤一度面臨12800點關卡壓回。美國大選結果揭曉前，台股早盤維持在平盤之上的強勢整理格局。

中場，台積電、聯電聯手強攻，帶動台股多頭點火，指數飆漲逾百點，電子股扮先鋒，航運等傳產股亦續強。

美股大漲，台積電ADR上漲2.31%，聯電ADR上漲3.07%，台積電、聯電今再度扮演多頭雙箭頭，領軍開高，聯發科(2454)震盪收高，台股多方勝出，收盤在相對高點，技術面重回多頭排列。

台積電ADR、聯電ADR均收高，早盤開小高盤，盤中同步發動攻勢，台積電最高大漲10.5元就貢獻台股指數百點，聯電由開盤微漲變成尾盤大漲逾6%，晶圓雙雄同步發威，帶動台股收盤漲逾百點，盤中一度攻上12885點，逼近12900點大關；繼昨天站回季線後，再攻上月線之上。

周二台股由台積電領軍，重回季線之上，三大法人也重新做多，外資壓寶資金進場，回頭買超台股145.16億元。今早台股略微震盪，但仍力守平盤之上，尾盤拉高。亞洲股市早盤則表現不一，日韓股市續攻，但陸股及港股下跌。台股仍相對強勢。

美國總統將在周三投票結束開票，市場樂觀預期不致出現系統性風險，全球股市出現強彈。目前選舉持續陸續開票中，選舉結果也將牽動台股本周下半周的動向。

(時報資訊)