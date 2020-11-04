連鎖餐飲集團王品(2727)受惠行銷決策優化、數位轉型及展店效益同部顯現，台灣事業群營收已連5月改寫同期新高，2020年前三季同店營收成長3.66％。展望後市，集團將續朝年底全台達300家門市衝刺，目標明年集團營收能強勁反彈、繳出雙位數成長表現。

王品目前全台共279間門市，包括石二鍋71家、西堤36家、陶板屋34家、聚18家、原燒17家，夏慕尼及12mini各14家、hot 7及品田牧場各13家、王品牛排及藝奇各12家，莆田、沐越及青花驕各5家、享鴨3家、丰禾2家，THE WANG、Su/food、和牛涮、薈麵點、町食就是定食各1家。

王品台灣事業群今年營運表現續旺，2020年9月營收8.6億元、年增11.58％，連5月改寫同期新高，累計前三季營收達76.9億元、年增3.35％，創近6年同期新高，營運已擺脫新冠肺炎疫情虧損陰影。

王品精緻餐飲事業群總經理黃佳慶表示，過去集團行銷策略均由各品牌自行制訂，此次因應新冠肺炎疫情調整策略決策，敲定整體行銷方案規畫流程，使台灣事業群營收自5月起連5月持續改寫同期新高、前三季同店營收年增3.36％。

展望後市，王品除透過「王品瘋美食」App持續數位轉型、增加會員黏著度，並將積極展店，目標年底前將全台門市拓展至300家。黃佳慶指出，包括青花驕、和牛涮均將持續展店，其中和牛涮年底前將一舉開出台北、台中、板橋3家店，初期鎖定六都布局。

而目前18家的「聚 北海道昆布鍋」，黃佳慶指出已更名「聚 北海道鍋物」進行營運轉型，將台北南京東、中壢SOGO門店升級為提供野菜自助吧的新型態概念店，目標2年內將門市數拓展至35家。

至於今年獲得米其林餐盤推薦的高端牛排品牌「THE WANG」，黃佳慶表示，目前正評估開展第2家店，可能落腳於台北或竹北地區。不過，由於「THE WANG」目標取得米其林指南星級肯定，因此仍以穩住基本功為重，預計明年才會開出。

由於近期仁寶宣布取消尾牙活動，對於今年尾牙商機看法，黃佳慶認為與往年差不多，主因集團門市並非大型宴會餐廳，大型尾牙並非主力客群。而去年首度推出年菜反應良好，今年將增加年菜品項、並透過「王品瘋美食」App的「王品嚴選」宣傳銷售。

(時報資訊)