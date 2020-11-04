美國CDC(疾病管制與預防中心)已宣布允許郵輪分階段復航，但國際郵輪協會(Cruise Lines International Association，簡稱CLIA)周二發布新聞稿，稱所有會員自主延長停航期至12月31日，直到防疫對策改善與疫情緩和為止。

世界郵輪業最發達地區當屬美國，3大公司嘉年華(Carnival)、挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)、皇家加勒比(Royal Caribbean)合計佔全球郵輪客運量95%以上。由於今年3月初全球多起郵輪群聚感染新冠病毒事件，美國CDC在3月14日下達禁航令，2度展延，10月30日宣布即日起改為有條件航行令(Conditional Sailing Order)。

但是美國疫情險峻令郵輪業者不想再冒貿然復航後又迅速被禁航風險，因為開航後郵輪上難以維持社交距離，而且再怎麼做都是相對封閉環境，一旦有確診者就很難避免大規模群聚感染。

據CLIA統計，郵輪業全年貢獻給美國GDP(國內生產總值)產值在530億美元以上，創造42.1萬個就業機會，自3月停航至今，郵輪業已造成美國GDP蒸發250億美元、流失超過16.4萬工作機會。

儘管如此，3大郵輪業者股價還是受到激勵。嘉年華周三收漲1.18%，盤後再跳高0.36%；提前在周一宣布旗下所有品牌一律停航至12月31日的挪威郵輪周三收漲2.35%，盤後再補0.85%漲幅；皇家加勒比周三升0.96%，盤後漲幅則是0.31%。

(中時新聞網)