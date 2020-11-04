109年全國大專校院運動會今天畫下句點，競技體操今天在高雄科技大學體育館進行單項決賽，「鞍馬王子」李智凱代表國立體大出賽，挑戰難度6.7動作，前面都行雲流水，不過要下馬前失速，他緊張地喊了一聲，所幸仍順利完成動作，以15.325分奪金。

賽後李智凱表示，計畫這次全大運是嘗試難度6.7的動作，「今年因為新冠肺炎疫情很久沒有出國比賽，想說全大運有機會給自己一個挑戰，就計劃看看能否突破難度6.7，上鞍馬之後前面過程都算順利，原本以為可以做完整套動作，卻在要下馬前失速，所以喊了出來，沒想到大家都聽到了啊！」

李智凱補充，國北教大蕭佑然也是下馬時不太完美，「佑然也是挑戰新難度，看到他沒做完整比看我自己失敗還難過，我也是在一旁替他扼腕。」

國際體育賽事因為新冠肺炎疫情，今年下半年等於一場空，對於李智凱、唐嘉鴻等體操好手備戰東京奧運也是問題，李智凱說：「在國內、國外比賽氣氛有差，國內都是熟悉的面孔，到了國外，觀眾都不認識我們，反而會放大檢視、想看看我們有多少能耐，是被檢視的好機會，以前我會很不習慣這樣的注視，但現在覺得有這樣的刺激也是好事，讓我們學著如何頂住壓力完成挑戰。」

明年應該國際體操賽事會重啟，李智凱和教練林育信、台灣師大教練翁士航也都期待讓選手出國，希望在良性競爭下提升並準備好自己，李智凱和林育信強調，希望相關防疫配套措施會準備好，讓選手無後顧之憂出國移訓、比賽，回國後就算要隔離14天，也建議安排一個獨立場館讓選手不至於荒廢14天。

(中時 )