美國2020年總統大選開票中，結果鹿死誰手，至今都難以預測。民主黨陣營候選人拜登（Joe Biden）稍早前已率先出來發表演說，呼籲選民發揮耐心，指出每一張選票都應該被計算，且表示有信心贏得選舉。隨後現任美國總統川普（Donald Trump）立即在Twitter推文反擊，但立即被Twtter標註當中帶有誤導性主張。

Facebook、Twitter以及YouTube等社群平台如何面對美國現任總統川普在社群上的發言，一直都是選前被熱烈討論的議題。而如何避免錯誤、虛假內容，或是帶有誤導性的內容影響本屆選舉，也讓社群平台傷透腦筋。稍早之前，民主黨陣營候選人拜登（Joe Biden）率先發表演說，呼籲選民發揮耐心，指出每一張選票都應該被計算，且表示有信心贏得選舉。話語中暗示對於選情很有信心，也指出提早郵寄投票的票數每一張都要被計算。一般認為，提早進行郵寄投票的選民中，可能更輕向民主黨陣營，而郵寄投票的計算需要花費更長的時間，也就是相關票數計入的時間點可能更晚，導致初期開票結果可能偏向共和黨陣營。

在拜登發表簡短演說過後，隨後現任美國總統川普（Donald Trump）立即在Twitter推文反擊，這條推文立即被Twtter標註當中帶有誤導性主張。川普在推文內容中指出對手偷竊了這場選舉（they are trying to STEAL the Election），此外也延續了先前的主張，池中攻擊郵寄投票制度，表示在投票時間過後的票數不應該被計算（Votes cannot be cast after the Polls are closed）。這一條貼文已經被Twitter標註為帶有誤導性的主張，不會主動向使用者顯示，唯有進一步點選要查看，才能看得到。

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

We placed a warning on a Tweet from @realDonaldTrump for making a potentially misleading claim about an election. This action is in line with our Civic Integrity Policy. More here: https://t.co/k6OkjNXEAm — Twitter Safety (@TwitterSafety) November 4, 2020

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

不同的是，川普在此之前透過Twitter推文表示，自己將回贏得勝利，且隨後在晚間發表演說的推文，就沒有被Twitter標註。

(科技)