70歲的婦女接受腰薦椎的減壓融合手術，留下15公分傷口，術後恢復良好，但今年開始雙腳麻木的症狀越來越明顯，甚至伴隨著雙腳的無力。婦女來到苗栗接受衛生福利部苗栗醫院治療，透過新式微創脊椎內視鏡手術，以1公分的傷口，移除壓迫神經的肥厚黃韌帶以及突出的椎間盤，兩側的神經根以及中央的神經在內視鏡下看得清清楚楚的，毫無壓迫，術後病人隨即表示雙下肢的麻痛消失了，力氣也回來了，術後症狀幾乎完全改善。

苗栗醫院指出，持續背痛或是坐骨神經痛、或下肢麻痛、無力、間歇性跛行等神經症狀而就醫，若為神經有嚴重壓迫或復健無法獲得症狀上的緩解，就需接受手術治療，以免過久的神經壓迫而延誤了治療的時機，過去傳統開放式手術的年代，為達成脊椎神經的減壓，往往會配合骨釘融合手術，疼痛改善的效果通常不錯，但是伴隨而來的鄰近節段退化卻產生了新的壓迫問題。

老婦在部立苗栗醫院神經外科吳聖文檢查下，發現先前融合手術部位的神經沒壓迫問題，但是鄰近節段的腰椎四五節椎間盤突出不僅嚴重，因此經過新式微創脊椎內視鏡手術，改善症狀，腰椎神經也不受壓迫。

吳聖文表示，鄰近節段退化而無不穩定的病人，可採用新式的脊椎內視鏡手術，傷口小(小於1公分)，破壞少，出血量也少，恢復快(通常住院1天即可返家)，安全性高，該移除的病灶一個都不會少，且在內視鏡清楚的解析度及高速磨鑽的幫忙之下，將肥厚的黃韌帶做整片的移除，雙側神經根可做到完全的減壓，讓椎管打開神經不再被擠壓。

這類鄰近節段退化的病人不在少數，通常處理也比第一次開刀棘手，病人的滿意度通常也比第一次手術低，但是透過內視鏡的超微創傷口，可以達到完全的減壓，有效縮短住院時間及改善病人的不適。不過此類脊椎內視鏡的手術難度較高，醫師需有豐富的專業經驗才能完成此類手術，病人如有需要可向苗栗醫院神經外科團隊諮詢，洽詢專線(週一至週四上午)：037-261920轉2139。

(中時 )