專業團隊替老樹修剪枝條，可避免強風、強雨帶來傾倒的風險。（李金生攝）

專業攀樹師進入樹木冠層，採吊掛作業替老樹「瘦身」減重。（李金生攝）

台灣專業團隊在城區執行老樹修剪工作，圖為今天現場所在的后浦內武廟。（李金生攝）

金門「海上公園」綠覆率近80％，縣林務所今年全島選定50株受保護的老樹，委託台灣專業樹藝師及攀樹師團隊自今（4）日起展開修剪工作，期待做好防災、安全維護外，也籲請鄉親更加愛樹、惜樹，讓它們成為大家的好朋友。

縣林務所長鐘立偉說明，今年度選定修剪的50株老樹，有30株分布於人口密度最高的金城鎮，它們普遍與民宅、道路鄰接，修剪作業相對難度較高，往年因為這些老樹樹冠龐大，礙於技術及機具問題，只修剪枝下高及樹冠外型，今年首次委託擁有專業樹藝師、攀樹師團隊的台灣樹木保育公司跨海協助。

在現場作業方面，以往採取高空作業車修剪，今年則由專業攀樹師以繩索攀爬的方式進入樹木冠層，除修剪交錯的枝條，避免強風造成枝條摩擦，降低傷口病菌入侵機會或結構性傷害外，更能減輕樹冠的重量，減少老樹支撐負擔，有效降低因強風或強雨造成樹木傾倒的風險。

這項修剪作業今起分批進行到13日，金城鎮長李誠智提醒民眾，由於城區作業環境較小，針對位於人口密集或車流量較高的老樹，將改以人工方式處理，施工期間實施路段交管，民眾切勿靠近工地，以保安全。

(中時 )