凱美（2375）公告10月業績，在十一長假已經提前在9月拉貨之下，凱美10月營收回落，達3.82億元，月減11.1％；年增10.4％。

從個別事業來看，電容產品線持續維持兩位數以上年成長率，風扇產品更是呈倍數成長，僅變壓器在缺工的影響下，呈現衰退。

凱美預期，今年第四季營收仍可優於去年同期。去年第四季凱美營收約當10.91億元。

(工商 )