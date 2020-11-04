凱美10月營收月減11.1％ 年增10.4％ 14:402020/11/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）公告10月業績，在十一長假已經提前在9月拉貨之下，凱美10月營收回落，達3.82億元，月減11.1％；年增10.4％。 從個別事業來看，電容產品線持續維持兩位數以上年成長率，風扇產品更是呈倍數成長，僅變壓器在缺工的影響下，呈現衰退。 凱美預期，今年第四季營收仍可優於去年同期。去年第四季凱美營收約當10.91億元。 (工商 ) #凱美 #月營收 #業績 #十一長假 #拉貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 達能營收Q3較上季增加52％ 每股淨損0.13元 10:332020/11/04 財經 《國際產業》法拉利Q3營收下滑 獲利增6.4％ 15:232020/11/04 財經 《生醫股》再創新高 豪展10月營收年增1.6倍 10:172020/11/04 財經 和勤 前十月營收增1成 04:102020/11/04 證券．權證 《期貨》三大期指全面開高 11月台指期上漲86點 09:092020/11/04 財經 接單強 宏捷科10月營收登峰 04:102020/11/04 證券．權證 《金融》金融業對美曝險8.25兆元 近5月降低290億元 08:012020/11/04 財經 毅嘉 10月營收6.11億 04:102020/11/04 證券．權證 《電子零件》毅嘉10月營收年增1成 寫今年次高 08:012020/11/04 財經 財新中國10月服務業56.8 創下逾10年來次高增速 11:122020/11/04 財經 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 馬雲亂開砲慘遭陸修理 官媒又撂15字嗆爆 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 猜中總統大選後 新債王預言3大理由看衰美股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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