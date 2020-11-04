公視台語台電視電影《討債女王》由周子娛樂製作，導演張修誠執導，4日舉辦開鏡記者會，演員曾珮瑜、張洛偍、王丁筑、張哲豪、孫君實、林恩均等出席。曾珮瑜在劇中飾演懷孕9個多月、即將臨盆的孕婦，老公卻意外死亡，她邊追查老公是否過勞死，也得處理老公遺留的債務，討債也被人追債，為賺錢打工當「孝女白琴」，特別找老師學哭腔，活動上也即興演出「哇那欸價歹命～啊」，寫實演繹喪家哭嚎的悲戚，自虧「會不會演完後，接到另類商演」。

張洛偍劇中飾演拳擊教練，他去年因感冒引發腦膜炎，本來健壯身材因病瘦9公斤，休息一年後復出拍《天巡者》，緊接著又拍《討債》，為詮釋教練一角，開拍前3個月狂健身增重4公斤，目前一天吃6餐維持69公斤，肌肉量也練回來。雖體力恢復不少，張洛提坦言腦膜炎還是有後遺症，像開拍前練拳擊，在地上翻滾一圈就頭暈到不行，也幸好教練沒打到他。他特別蓄鬍加增man味，除了被讚成熟外，也被媒體形容撞臉楊銘威，不過楊最近把鬍子剃掉，張洛偍笑說「一個交接的概念」。

雖演員沒有被討債經驗，曾珮瑜說自己不善理財，曾經欠過信用卡債，導致每月一直滾利息，最後只好把信用卡都剪掉，現在只用現金卡；張洛偍笑說自己理財觀也不好，所以信用卡額度設定最多2萬。

《討債女王》劇情描述顧美惠（曾珮瑜飾演）因丈夫過世留下一堆債務，她為維護自身權益，出盡奇招跟黑心工廠討債，過程中認識公務員許如芳（王丁筑飾演）及其丈夫趙國豪（張洛偍飾演）。張哲豪在劇中飾演反派，和曾珮瑜有多場衝突戲，他笑說「我想揍她，但都是她在扁我」。凱渥新生代演員孫君實劇中飾演在鄉下地區的菜鳥警察。

公視台語台《討債女王》4日舉行開鏡記者會。（吳松翰攝）

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