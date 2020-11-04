後龍鎮立納骨塔興建工程，於10月20日正式開標後，由宏國營造得標，預計在明年農曆年前正式動工，鎮公所希望在2022年6月完工，將可容納3萬個塔位，提供鎮民全新納骨塔以及殯葬園區使用。

後龍鎮原在42年前興建鎮立納骨塔，啟用30多年後遭人檢舉違法使用而停用，但因鎮民對公立納骨塔需盼甚殷，現任鎮長朱秋隆除了透過法律程序爭取舊塔合法使用，並自籌1億3千萬元興建新的納骨塔。

後龍鎮舊有鎮立納骨塔近來解決違法問題，可恢復使用。（謝明俊攝）

新納骨塔工程標案，日前公告招標後，10月20日進行開標，由宏國營造公司以1億2千690餘萬元得標，廠商預計在明年農曆年前可以正式動工，鎮公所希望在2022年6月完工，提供鎮民全新的殯葬服務。

新的納骨塔，用地選在舊塔右前方停車場200多坪空地，預計將興建地上4層建築、共有3萬個塔位，足供鎮民20年需求，全部經費都是由後龍鎮公所自籌，來源則是向後龍鎮農會申貸1億3千萬元。

由於舊有納骨塔先前已出售6千個塔位，仍餘2千個塔位，後龍鎮長朱秋隆規畫，這2千個舊塔位將規畫為社會福利用途為主，如中低收入戶或是孤苦獨居老人，可折價甚至是免費供用。

當初舊靈骨塔被檢舉違法使用，縣府指令暫不得再行出售，前任鎮長曾在墓區另發包興建平房式納骨塔，鎮公所後來於2018年依價購回這部分地上建物，由於建物不適宜當做納骨塔，鎮公所經開會研討規畫改成靈堂、禮廳用途，讓當地可成為完整的殯葬專區。

後龍鎮公所在鎮立公墓興建新納骨塔，打造成為殯葬專區。（謝明俊攝）

(中時 )