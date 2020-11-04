由前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋，日前宣布取得德國BNT的有條件授權，最快明年第一季國人就可打得到新冠疫苗，但昨晚東洋突宣布破局，遭外界質疑是否只為炒股，指揮官陳時中今天說，金管會當然可以查這件事，但商業行為他不予置評，指揮中心發言人莊人祥則說，東洋聲稱取得BNT「有條件授權」，但相關法規裡從沒有有條件這回事，一律都要正式授權。

台灣東洋是在10月12日下午宣布正式取得BioNTech SE(BNT)新冠疫苗有條件授權書，總計授權最多3000萬劑新冠疫苗，初步估計明年首季可望供500萬人施打。東洋3日晚間發布新聞稿指出，經20多天密集地與BNT、衛生福利部疾病管制署協商討論，雙方對數量及價格仍有落差、未能達成一致協議，無法如期代理該疫苗進口。

各界質疑東洋10月2日宣布代理後，股價開始上揚，有炒股嫌疑，對此陳時中表示，金管會當然可以去查，但就他所知，一直以來發佈的消息當中沒有誇大不實的部分。不過，他也強調，不會建議金管會有關調查的事情。

對於第三方代理疫苗的藥廠，疾管署在談疫苗採購時，出示正式授權書是否是標準作業流程？莊人祥表示，一直以來都是如此，否則如果不知道對方有無取得授權，自然就無法繼續談下去。

莊人祥表示，政府機關機關一直以來都必須看到的是正式授權書，沒有「有條件授權」這回事，不然疾管署直接和德國BioNTech(BNT)談就好了，其實早在東洋宣稱取得授權之前，疾管署就與德國BioNTech(BNT)的上海大中華代理廠商已經有接洽，台灣也有在將來的採購對象之中。

(中時 )