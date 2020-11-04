新北八里區龍源里石壁腳居民挑用山泉水為生，但民眾年紀漸長挑水重活漸使不上力，希望公部門能興建自來水系統，此外由於當地小徑長滿青苔很濕滑，有長者摔倒到膝蓋都變形，新北市議員陳偉杰近日前往會勘，八里區公所回應，該土地為私人用地，若取得同意書後可施作把手改善家園。

龍源里長林俊德表示，里內石壁腳聚落大約住10幾戶務農、養雞為生的老人家，長者們每隔幾天就要到山裡挑山泉水用，長者們希望就地養老，渴求隔壁里一樣有方便的自來水可取用，他們明白管線費用高，若真的無法接管線，也希望社區能有個蓄水池，這樣就不必在山中奔波。

「階梯、溜滑梯傻傻分不清」市議員陳偉杰說，里內道路老舊階梯生青苔，民眾常滑跤，有位阿嬤就和他說「她的膝蓋都撞4次撞到都變形了」，他到場後驚呼，路面磨損變平加上長青苔不只長者危險，連他走過去都差點摔倒，希望市府能夠定期關心長者，盡可能改善他們的生活。

路面狀況不佳，常有人跌倒（戴上容攝）

八里區公所回應，該土地為私人土地，後續里長取得居民土地同意書後，就可以施作把手、優化小徑，工期約一個月內就可完工，盼整頓後可以讓長者行走的安心又安全。

關於龍源里自來水興建，水利局回應，八里區自來水普及率98％，部分地區因自來水壓無法到達，新北市府每年編列約5000萬經費改善狀況，目前未收到八里區龍源里建置自來水系統需求，若有需求均可透過公所向市府提報相關補助計畫，後續將自來水公司進行可行性評估。

長者們每隔幾天就要到山裡挑山泉水用，長者們希望就地養老，渴求隔壁里一樣有方便的自來水可取用（戴上容攝）

(中時 )