展現海空相挺決心，長榮海運大手筆向長榮航空提出超過35班的包機需求，此員工專案航班於11月7日陸續開始已預排到明年元旦，盼在嚴峻的疫情之下，以行動支持同集團的航空產業，共同度過難關。

長榮集團旗下長榮海運、長榮國際、長榮鋼鐵等公司為響應長榮航空所推出之客製化包機、包艙、包區服務，特別規劃類出國員工旅遊包機專班，讓員工及親友免費搭乘，也可活絡長榮航空的航機及組員。

長榮集團表示，長榮航空在疫情期間不斷尋求拓展各種新商機的可能性，除了是首家規劃類出國專案航班的航空公司外，也領先業界推出客製化包機、包艙、包區的安心旅遊，並推出機長、空服、空廚的體驗營，努力降低疫情帶來的衝擊，讓員工能安心的堅守工作崗位。

長榮海運等公司每年皆有規劃員工旅遊，今年特別在既有的員工旅遊之餘，響應長榮航空的類出國包機，另外送給員工及親友一場類出國之旅，藉此感謝同仁在今年的辛勞與付出，每位員工含本人皆可有四個名額，不僅北部的員工能夠享有此福利，也有預訂高雄起飛的航班，讓南部的員工也能參與，甚至於長榮海運海外派駐人員及海勤人員雖然人不在台灣，但公司也讓其家屬能夠報名參加，集團同仁都開心期待體驗這個疫情期間限定的幸福專班。

此次集團公司所承包之所有長榮航空類出國專案航班，不僅有長榮航空準備的驚喜伴手禮外，並可以七折預購免稅品，各公司也特別致贈每位員工，日前剛得到世界巧克力大賽（International Chocolate Awards, ICA）金牌獎的長榮桂冠酒店及長榮空廚綜合精裝巧克力禮盒，讓員工可以嘗鮮，歡度難忘的類出國之旅。

(中時 )