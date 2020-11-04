台中市私立惠明教養院「逃生避難滑台」4日落成啟用，由溜滑梯與樓梯結合的設備，安裝於建築物外側，讓行動不便服務對象快速向下逃生。院方感謝台中市建築經營協會籌募，以及麗明營造捐贈總工程造價不足金額。

惠明盲人福利會指出，台中市建築經營協會在2017年為附設盲童育幼院｢自走式避難逃生設備增設計畫｣籌辦｢2017迎光惠明愛心嘉年華會｣，共籌募近200萬元，後因施作地點送圖審不符建築規定，經徵得台中市建築經營協會同意後，將該筆勸募金額展延後並轉至惠明教養院續辦｢逃生設備計畫｣。

逃生設備計畫改為「逃生滑梯」，由溜滑梯與樓梯結合的設備，安裝於建築物外側，內側為步行之旋轉樓梯構造，外側為旋轉溜滑梯構造，可讓行動不便之服務對象使用滑梯快速向下逃生，行動無礙服務對象與工作人員可由旋轉梯部分向下逃生。

惠明盲人福利會表示，感謝台中市建築經營協會為此專案所發起的勸募，以及麗明營造捐贈總工程造價不足金額100多萬元，由於大家共同幫助，讓「逃生滑梯」得以順利啟動及完工。

「逃生避難滑台」啟用儀式出席人員包括台中市建築經營協會2020 年理事長邱名仕、前理事長陳武華、前理事長許枝旺、麗明營造總經理劉叔綱、建築師李文卿、惠明董事會董事張惠博、董事黃淑惠。

私立惠明教養院「逃生避難滑台」4日落成啟用。（惠明盲人福利會提供／陳淑娥台中傳真）

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