PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

美國總統大選今日開票，雖至台灣時間13:40民主黨候選人拜登在選舉人票上暫時領先，但在佛羅里達州、俄亥俄以及賓州等關鍵戰場皆由川普暫時領先，在手中握有搖擺州情況下，外界研判川普極可能上演「逆轉勝」。網友認為，川普完全印證了遭罷免的前高雄市市長韓國瑜名言——「民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情」，一切以眼見為憑、不壽民調左右的精神，令網友大呼：「真神！」

網友在PTT論壇發表《川普是不是有請高人指導選戰》一文，寫道：「川普是不是有請到高人來幫他打選戰？這位高人有句名言：『民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情，執政要在乎熱呼呼的民心，關心民調幹嘛？』

發文網友直言：「我川完全不Care民調，走自己的路打選戰，現在就只差最後一哩路了！而且果然沒錯，支持我川的票都在底部，我川是不是請到辣個男人來幫忙才能完成大逆轉啊？」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛留言：「真神！」「沉默的支持者」、「民調蓋牌了」、「就跟台灣學的」、「得民心者得天下，得民調者得痔瘡」、「上次就這樣了，等什麼高人」、「又是國家機器嗎？」「就Mike Pence啊，福音派神主牌耶，靠他讓東南部的基督徒願意把票投給川普」。

(中時新聞網)